***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.043.174 12.491.247 80.534.421 2.346.680 82.881.101Dönem Karı (Zararı)12.491.247 12.491.247 1.899.926 14.391.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.043.174 68.043.174 446.754 68.489.928Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 310.081.156 6.343.684 74.804.906 12.491.247 427.711.969 9.056.630 436.768.599Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079Transferler-16.701.333 16.701.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)178.061.788 14.816.947 192.878.735 4.658.857 197.537.592Dönem Karı (Zararı)14.816.947 14.816.947 4.198.197 19.015.144Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)178.061.788 178.061.788 460.660 178.522.448Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 697.629.536 6.343.684 58.103.573 14.816.947 800.884.716 16.507.955 817.392.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.409.564 -231.108.149Dönem Karı (Zararı)19.015.144 14.391.173Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.138.738 34.411.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.763.591 2.559.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler239.992 292.991Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 497.262Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 239.992 -204.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.144.976 661.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.144.976 661.827Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.952.058 8.496.188Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -642.717 -283.999Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 14.032.772 9.772.606Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8.521.110 106.101Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.959.107 -1.098.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.966.316 -2.783.279Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.966.316 -2.783.279Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 54.068.881 25.196.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.924 -11.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.066.407 -270.204.173Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler70.543.032 113.822.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.475.641 278.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)62.067.391 113.544.351Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.325.175 -10.670.493Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.066.799 -344.863.441İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.433.371 19.866.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.633.428 -364.729.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.720.035 -5.248.208Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.498.214 -23.244.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.608.227 -8.810.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.106.441 -14.434.469Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları165.220.289 -221.401.038Vergi İadeleri (Ödemeleri)-75.810.725 -9.707.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.501.137 -594.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.282 184.749Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.282 184.749Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.549.419 -779.267Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.537.202 -779.267Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.217 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.963.414 9.350.747Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.380.044.225 4.395.489.799Kredilerden Nakit Girişleri1.380.044.225 4.395.489.799Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.378.457.961 -4.375.541.717Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.378.457.961 -4.375.541.717Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.391.084 -2.669.419Ödenen Faiz-10.801.311 -8.211.915Alınan Faiz642.717 283.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.945.013 -222.351.920Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.794.825 14.426.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.739.838 -207.925.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.808.907 243.907.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 208.548.745 35.982.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 208.548.745 105.808.907Ticari Alacaklar3.181.220.951 2.545.883.352İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 31.468.339 31.914.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.149.752.612 2.513.968.710Diğer Alacaklar1.077.617 534.763İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.077.617 534.763Türev Araçlar315.911 5.282.227Stoklar8 636.138.711 445.316.838Diğer Dönen Varlıklar6.987.473 4.531.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.987.473 4.531.785ARA TOPLAM4.034.289.408 3.107.357.872Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 3.710.403 2.888.701TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.037.999.811 3.110.246.573DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 13.628.966 11.674.479Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.271.096 8.280.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.479.636 336.196Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.479.636 336.196TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.379.698 20.290.995TOPLAM VARLIKLAR4.060.379.509 3.130.537.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.656.801 17.517.925İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.656.801 17.517.925Banka Kredileri5 19.510.238 16.012.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.146.563 1.505.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.580.051 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.580.051 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.580.051Ticari Borçlar2.230.579.607 1.682.260.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 28.615.961 4.401.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.201.963.646 1.677.858.558Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 17.690.325 50.284.031Kısa Vadeli Karşılıklar8.778.793 6.424.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.778.793 6.424.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.117.895 60.322.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.117.895 60.322.354ARA TOPLAM2.414.403.472 1.816.809.238TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.414.403.472 1.816.809.238UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar804.463.212 690.218.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar795.404.170 683.264.973Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 795.404.170 683.264.973İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.059.042 6.953.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 9.059.042 6.953.727Uzun Vadeli Karşılıklar5.521.544 3.514.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.521.544 3.514.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.598.610 140.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER828.583.366 693.873.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.242.986.838 2.510.682.489ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar800.884.716 608.005.981Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)697.629.536 519.567.748Yabancı Para Çevrim Farkları697.629.536 519.567.748Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 58.103.573 74.804.906Net Dönem Karı veya Zararı14.816.947 -16.701.333Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.507.955 11.849.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR817.392.671 619.855.079TOPLAM KAYNAKLAR4.060.379.509 3.130.537.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.643.621.138 1.876.270.604 2.194.748.240 894.029.887Satışların Maliyeti13 -3.471.275.894 -1.791.366.286 -2.101.643.601 -849.995.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)172.345.244 84.904.318 93.104.639 44.034.037BRÜT KAR (ZARAR)172.345.244 84.904.318 93.104.639 44.034.037Genel Yönetim Giderleri14 -34.911.341 -18.646.039 -18.555.268 -11.396.265Pazarlama Giderleri14 -29.368.533 -17.400.255 -15.637.334 -9.295.888Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler62.871.036 44.580.554 29.479.956 13.158.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.669.415 -44.004.906 -42.745.675 -8.144.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.266.991 49.433.672 45.646.318 28.356.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.266.991 49.433.672 45.646.318 28.356.278Finansman Gelirleri16 33.267.122 20.299.486 11.563.176 1.156.364Finansman Giderleri17 -46.450.088 -30.145.741 -19.898.370 -10.992.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.084.025 39.587.417 37.311.124 18.520.520Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.068.881 -25.196.244 -29.511.818 -12.324.677Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -37.783.182 -26.645.230 -13.921.438 -16.603.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -16.285.699 1.448.986 -15.590.380 4.278.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.015.144 14.391.173 7.799.306 6.195.843DÖNEM KARI (ZARARI)19.015.144 14.391.173 7.799.306 6.195.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.198.197 1.899.926 -5.467.293 1.447.710Ana Ortaklık Payları14.816.947 12.491.247 13.266.599 4.748.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00792000 0,00600000 0,00325000 0,00258000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412Yabancı Para Çevrim Farkları178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.537.592 82.881.101 106.469.762 26.135.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.658.857 2.346.680 -4.969.970 1.644.074Ana Ortaklık Payları192.878.735 80.534.421 111.439.732 24.491.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054355BIST