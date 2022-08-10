***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 19:01
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.043.174 12.491.247 80.534.421 2.346.680 82.881.101
Dönem Karı (Zararı)
12.491.247 12.491.247 1.899.926 14.391.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.043.174 68.043.174 446.754 68.489.928
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 310.081.156 6.343.684 74.804.906 12.491.247 427.711.969 9.056.630 436.768.599
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079
Transferler
-16.701.333 16.701.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.061.788 14.816.947 192.878.735 4.658.857 197.537.592
Dönem Karı (Zararı)
14.816.947 14.816.947 4.198.197 19.015.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
178.061.788 178.061.788 460.660 178.522.448
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 697.629.536 6.343.684 58.103.573 14.816.947 800.884.716 16.507.955 817.392.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.409.564 -231.108.149
Dönem Karı (Zararı)
19.015.144 14.391.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.138.738 34.411.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.763.591 2.559.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
239.992 292.991
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 497.262
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 239.992 -204.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.144.976 661.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.144.976 661.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.952.058 8.496.188
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -642.717 -283.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 14.032.772 9.772.606
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.521.110 106.101
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.959.107 -1.098.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.966.316 -2.783.279
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.966.316 -2.783.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 54.068.881 25.196.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.924 -11.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.066.407 -270.204.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
70.543.032 113.822.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.475.641 278.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.067.391 113.544.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.325.175 -10.670.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.066.799 -344.863.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.433.371 19.866.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.633.428 -364.729.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.720.035 -5.248.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.498.214 -23.244.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.608.227 -8.810.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.106.441 -14.434.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.220.289 -221.401.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.810.725 -9.707.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.501.137 -594.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.282 184.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.282 184.749
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.549.419 -779.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.537.202 -779.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.217 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.963.414 9.350.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.380.044.225 4.395.489.799
Kredilerden Nakit Girişleri
1.380.044.225 4.395.489.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.378.457.961 -4.375.541.717
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.378.457.961 -4.375.541.717
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.391.084 -2.669.419
Ödenen Faiz
-10.801.311 -8.211.915
Alınan Faiz
642.717 283.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.945.013 -222.351.920
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.794.825 14.426.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.739.838 -207.925.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.808.907 243.907.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.548.745 35.982.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 208.548.745 105.808.907
Ticari Alacaklar
3.181.220.951 2.545.883.352
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 31.468.339 31.914.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.149.752.612 2.513.968.710
Diğer Alacaklar
1.077.617 534.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.077.617 534.763
Türev Araçlar
315.911 5.282.227
Stoklar
8 636.138.711 445.316.838
Diğer Dönen Varlıklar
6.987.473 4.531.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.987.473 4.531.785
ARA TOPLAM
4.034.289.408 3.107.357.872
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 3.710.403 2.888.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.037.999.811 3.110.246.573
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 13.628.966 11.674.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.271.096 8.280.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.479.636 336.196
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.479.636 336.196
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.379.698 20.290.995
TOPLAM VARLIKLAR
4.060.379.509 3.130.537.568
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.656.801 17.517.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.656.801 17.517.925
Banka Kredileri
5 19.510.238 16.012.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.146.563 1.505.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.580.051 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.580.051 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.580.051
Ticari Borçlar
2.230.579.607 1.682.260.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 28.615.961 4.401.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.201.963.646 1.677.858.558
Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 17.690.325 50.284.031
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.778.793 6.424.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.778.793 6.424.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.117.895 60.322.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.117.895 60.322.354
ARA TOPLAM
2.414.403.472 1.816.809.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.414.403.472 1.816.809.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
804.463.212 690.218.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
795.404.170 683.264.973
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 795.404.170 683.264.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.059.042 6.953.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.059.042 6.953.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.521.544 3.514.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.521.544 3.514.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.598.610 140.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
828.583.366 693.873.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.242.986.838 2.510.682.489
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
800.884.716 608.005.981
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
697.629.536 519.567.748
Yabancı Para Çevrim Farkları
697.629.536 519.567.748
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 58.103.573 74.804.906
Net Dönem Karı veya Zararı
14.816.947 -16.701.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.507.955 11.849.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
817.392.671 619.855.079
TOPLAM KAYNAKLAR
4.060.379.509 3.130.537.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 3.643.621.138 1.876.270.604 2.194.748.240 894.029.887
Satışların Maliyeti
13 -3.471.275.894 -1.791.366.286 -2.101.643.601 -849.995.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.345.244 84.904.318 93.104.639 44.034.037
BRÜT KAR (ZARAR)
172.345.244 84.904.318 93.104.639 44.034.037
Genel Yönetim Giderleri
14 -34.911.341 -18.646.039 -18.555.268 -11.396.265
Pazarlama Giderleri
14 -29.368.533 -17.400.255 -15.637.334 -9.295.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
62.871.036 44.580.554 29.479.956 13.158.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.669.415 -44.004.906 -42.745.675 -8.144.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.266.991 49.433.672 45.646.318 28.356.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.266.991 49.433.672 45.646.318 28.356.278
Finansman Gelirleri
16 33.267.122 20.299.486 11.563.176 1.156.364
Finansman Giderleri
17 -46.450.088 -30.145.741 -19.898.370 -10.992.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.084.025 39.587.417 37.311.124 18.520.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.068.881 -25.196.244 -29.511.818 -12.324.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -37.783.182 -26.645.230 -13.921.438 -16.603.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -16.285.699 1.448.986 -15.590.380 4.278.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.015.144 14.391.173 7.799.306 6.195.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.015.144 14.391.173 7.799.306 6.195.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.198.197 1.899.926 -5.467.293 1.447.710
Ana Ortaklık Payları
14.816.947 12.491.247 13.266.599 4.748.133
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,00792000 0,00600000 0,00325000 0,00258000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412
Yabancı Para Çevrim Farkları
178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.522.448 68.489.928 98.670.456 19.939.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.537.592 82.881.101 106.469.762 26.135.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.658.857 2.346.680 -4.969.970 1.644.074
Ana Ortaklık Payları
192.878.735 80.534.421 111.439.732 24.491.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054355
BIST