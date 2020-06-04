***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Tarihi 07.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAYRAMPAŞAAdres Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi ve tasdiki ile 2019 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin müzakeresi,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 faaliyet yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2019 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2020 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Gündemli.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849121BIST