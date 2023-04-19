***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 2B BLOK NO: 3K İÇ KAPI NO: 21 SARIYER / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiği ile 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2023 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2022 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2023 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin işbu davet metnine ekli haliyle tadil edilmesi,15 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname_28.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Davetiye_28.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Gündemli_28.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 19.04.2023 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Armada Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Armada GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140103BIST