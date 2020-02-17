***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:14
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
4. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Gelir Tablosu ilişikte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819441
BIST
14:03121.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 866,25
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:036,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:036,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:03307,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,05
|Açılış
|: 307,04
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|589.455.536
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,40
|182.025.166
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,86
|43.276.277
|% 15,29
|
|OSTIM
|2,49
|100.939.366
|% 11,16
|
|CELHA
|10,89
|7.166.434
|% 9,89
|
|ARDYZ
|16,24
|29.221.412
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.782.992
|% -9,10
|
|ARSAN
|4,89
|3.043.667
|% -7,91
|
|HUBVC
|40,12
|37.945.054
|% -7,09
|
|IHGZT
|4,00
|86.650
|% -6,76
|
|ASELS
|30,04
|977.429.688
|% 3,30
|
|THYAO
|15,25
|968.455.781
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,40
|589.455.536
|% 18,06
|
|ODAS
|2,26
|516.770.275
|% 5,12
|
|PETKM
|4,16
|342.001.612
|% 0,24
|
|ODAS
|2,26
|516.770.275
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,40
|589.455.536
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,98
|252.311.444
|% 3,47
|
|KARSN
|1,94
|163.056.132
|% -1,52
|
|PETKM
|4,16
|342.001.612
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8518
|7,8912
|% -0,31
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,27
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|