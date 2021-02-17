***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni4. Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali TabloMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar4. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi Gelir Tablosu ilişikte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910360BIST