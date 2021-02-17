***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 14:18
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
4. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi Gelir Tablosu ilişikte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910360
BIST
15:131.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:137,0113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:138,4607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:13403,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 403,91
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ATEKS
|59,95
|15.395.508
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.372.102
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|YUNSA
|16,76
|65.664.604
|% 9,97
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|60.859.174
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|121.141.435
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|SASA
|41,96
|1.495.177.169
|% 1,89
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,40
|1.400.002.222
|% -0,28
|
|GARAN
|9,67
|1.192.735.722
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|725.424.260
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|595.714.634
|% -0,40
|
|KARSN
|5,01
|775.785.434
|% 2,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0084
|7,0113
|% 0,26
|
|Euro
|8,4550
|8,4607
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8640
|1,8733
|% 0,31
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.725
|-6,00
|
|Tam
|2.673
|2.740
|-2,70
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-1,31
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|0,85
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:27KOZAA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 475, 974 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.27 ) 1, 618
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, SASA, HALKB
-
15:26XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 24, 399.00 milyon TL de
-
15:25DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 552, 111 adet işlem