***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni3. Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali TabloMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2022Açıklamalar3. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi Gelir Tablosu ilişikte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080385BIST