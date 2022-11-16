***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 16:37
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
3. Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
3. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi Gelir Tablosu ilişikte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080385
BIST
17:224.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 78,53
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:2218,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 93,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 93,8600
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:2219,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 13,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:2212,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,07
|Açılış
|: 12,99
|
|Önceki Kapanış
|: 12,92
|
13,21
En Düşük
12,81
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CONSE
|11,44
|381.199.015
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.428.002
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.249.068
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.267.897
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.023.896
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.107.055
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|355.848.267
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.384.731
|% -9,95
|
|THYAO
|106,00
|8.760.643.925
|% -2,75
|
|YKBNK
|11,66
|7.726.988.006
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,37
|6.385.706.365
|% 6,58
|
|AKBNK
|17,31
|6.166.780.211
|% 6,92
|
|EREGL
|37,50
|5.329.836.690
|% -0,27
|
|YKBNK
|11,66
|7.726.988.006
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,37
|6.385.706.365
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,45
|1.383.968.056
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,64
|2.996.135.274
|% 1,44
|
|TSKB
|3,45
|1.669.232.279
|% 5,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3619
|19,3767
|% 0,55
|
|Euro
|19,4000
|19,4100
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,0377
|22,1482
|% 0,17
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.091
|7.198
|5,00
|
|Tam
|7.074
|7.189
|-6,00
|
|Yarım
|3.436
|3.514
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|0,08
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-1,05
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ORGE
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 696 adet işlem
-
17:34ANSGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 255 adet işlem
-
17:33PNLSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 791, 313 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 4, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 121, 582.00 milyon TL de
-
17:32RTALB
Yüzde 9.74 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 590, 730 adet işlem