***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.09.2020 08:54
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3859 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875816
BIST
13:101.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,55
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:107,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:108,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:10472,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,80
|Açılış
|: 472,13
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|904.273
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,18
|8.650.344
|% -6,14
|
|BRMEN
|2,61
|9.548.909
|% -4,40
|
|SISE
|6,48
|719.191.519
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,27
|609.454.559
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|268.610.147
|% -1,35
|
|PETKM
|4,36
|253.941.618
|% -0,91
|
|ALKIM
|14,71
|220.147.453
|% 4,92
|
|KRDMD
|3,27
|609.454.559
|% 0,93
|
|SISE
|6,48
|719.191.519
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,76
|142.303.905
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.314.167
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|91.230.427
|% 1,31
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6008
|7,6034
|% 0,63
|
|Euro
|8,9576
|8,9641
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7385
|9,7873
|% 0,08
|
|Frank
|8,2744
|8,3243
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0204
|2,0306
|% 0,60
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-20,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-22,14
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-10,70
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,81
|