***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.04.2022 14:19
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7945 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016999
BIST
14:392.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,96
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:3914,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0472
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:3916,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0845
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:39915,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,05
|Açılış
|: 915,69
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,24
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:39
|KLKIM
|20,50
|135.656.818
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.111.235
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|KONKA
|16,59
|107.670.409
|% 9,94
|
|GZNMI
|39,30
|19.533.115
|% -5,89
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|61.420.132
|% -2,83
|
|SNKRN
|27,96
|320.956
|% -2,24
|
|ODAS
|2,09
|511.975.840
|% 0,97
|
|LIDER
|18,68
|319.566.571
|% 7,42
|
|ESEN
|34,54
|253.820.346
|% 9,86
|
|SMRTG
|15,19
|215.160.992
|% 2,57
|
|KLKIM
|20,50
|135.656.818
|% 10,01
|
|ODAS
|2,09
|511.975.840
|% 0,97
|
|MOBTL
|1,77
|66.123.285
|% -1,67
|
|PEKGY
|1,02
|34.486.945
|% 0,99
|
|IHLGM
|0,75
|21.817.949
|% 2,74
|
|FORMT
|1,41
|28.537.192
|% 6,82
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7496
|14,7531
|% 0,32
|
|Euro
|16,1105
|16,1179
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,2649
|19,3615
|% 0,51
|
|Frank
|15,7593
|15,8542
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9241
|3,9438
|% 0,36
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,90
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|1,12
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|0,54
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,95
|