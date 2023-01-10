***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.01.2023 14:36
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14242 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099372
BIST
14:315.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -41,67
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
14:3118,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
14:3120,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
14:311.133,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.133,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler14:29
|EUHOL
|2,37
|73.428.281
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|3.689.409
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.485.572
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.240.294
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.080.355
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|KATMR
|2,32
|296.423.534
|% -9,73
|
|POLTK
|1.937,50
|48.145.082
|% -9,68
|
|GOZDE
|23,76
|418.940.930
|% -8,62
|
|MEPET
|5,43
|31.915.254
|% -7,18
|
|EKGYO
|8,80
|2.599.407.627
|% 0,80
|
|KOZAL
|583,90
|1.894.027.384
|% -1,57
|
|TTKOM
|23,18
|1.280.750.067
|% -0,94
|
|VAKBN
|10,49
|689.283.748
|% -1,13
|
|PGSUS
|458,20
|685.524.405
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,80
|2.599.407.627
|% 0,80
|
|KATMR
|2,32
|296.423.534
|% -9,73
|
|VAKBN
|10,49
|689.283.748
|% -1,13
|
|ODAS
|9,27
|555.634.339
|% -1,17
|
|TTKOM
|23,18
|1.280.750.067
|% -0,94
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7786
|% 0,04
|
|Euro
|20,1642
|20,1717
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7775
|22,8917
|% -0,05
|
|Frank
|20,2959
|20,4181
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,31
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.667
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.724
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|0,20
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44ARSAN
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 726, 442 adet işlem
-
14:43BARMA
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 99.70 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 352 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 5, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 54, 178.00 milyon TL de
-
14:42YYAPI
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 773, 238 adet işlem
-
14:40DGNMO
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 332 adet işlem