***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2020 11:43
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, HPE Partner Kick off ödül töreninde, 2019 yılı HPE & Aruba Türkiye Genelinde "En Yüksek Ciro Yapan Distribütör" ve HPE Türkiye Genelinde "En Yaygın Distribütör" ödüllerini almaya hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821118
BIST
15:08114.032
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -2.797,77
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:086,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:086,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:08332,34
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 10,32
|Açılış
|: 332,34
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.942.469
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|12.201.185
|% 11,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|IPEKE
|10,72
|726.614.944
|% 9,95
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,40
|161.663.609
|% -10,56
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.429.624.122
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,72
|726.614.944
|% 9,95
|
|KOZAA
|13,09
|502.979.924
|% 4,39
|
|ASELS
|28,42
|451.374.121
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,73
|297.505.931
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|177.538.774
|% 0,79
|
|ODAS
|2,14
|269.016.043
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,23
|151.005.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|297.505.931
|% -3,19
|
|THYAO
|13,69
|1.429.624.122
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9498
|% 0,48
|
|Frank
|6,2489
|6,2866
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|36,66
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,61
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|70,40
|
|Yarım
|1.062
|1.090
|34,05
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,02
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-2,35
|
Seans Raporu
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15:18FENER
Yüzde -10.43 oranında düşüşle 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 237, 625 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 114, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 41 altında . İşlem hacmi 7, 661.00 milyon TL de
-
15:17THYAO
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 956, 527 adet işlem
-
15:13CRDFA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 778 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3055, 04 kaybederek (% -2.76 ) 107, 511