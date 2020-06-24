***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 13:34
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar,
23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen HPE Discovery etkinliğinde "HPE Distributor of the year in CERTA Region" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852631
BIST
13:22115.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -222,15
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:226,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:227,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:22391,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,61
|Açılış
|: 391,89
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.388.073
|% 9,98
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|ULAS
|4,97
|16.096.176
|% 9,47
|
|SAMAT
|2,52
|31.950.157
|% 7,69
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,21
|18.236.377
|% -9,77
|
|RTALB
|31,60
|47.099.795
|% -9,66
|
|BAYRK
|8,40
|8.328.387
|% -6,46
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,74
|608.141.845
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|509.399.737
|% -1,30
|
|KARSN
|2,84
|461.420.476
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|460.834.912
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|171.863.791
|% 6,17
|
|KARSN
|2,84
|461.420.476
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|460.834.912
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,74
|608.141.845
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5566
|8,5995
|% 0,12
|
|Frank
|7,2293
|7,2729
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|9,05
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,70
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,20
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,40
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,46
|