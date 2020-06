***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar: Armada Bilgisayar,23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen HPE Discovery etkinliğinde "HPE Distributor of the year in CERTA Region" ödülünü almaya hak kazanmıştır.