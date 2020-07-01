***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 14:07
ır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, 30
Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen
Dell Technologies İş Ortakları Teknoloji Gününde "Yılın Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853712
BIST
16:55115.681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -843,70
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
16:556,8523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
16:557,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7182
En Düşük
7,6689
16:55389,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,39
|Açılış
|: 389,07
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.576.934
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.595.533
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.066.574
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.378.196
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.617.287
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|DAGI
|5,84
|4.143.772
|% -5,04
|
|IZTAR
|5,30
|631.536
|% -4,85
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|447.406
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,25
|1.608.823.449
|% 0,00
|
|ASELS
|32,86
|1.153.865.846
|% 1,17
|
|THYAO
|12,32
|1.108.808.817
|% -1,60
|
|GARAN
|8,35
|1.091.809.409
|% -1,30
|
|ODAS
|2,58
|876.259.131
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,25
|1.608.823.449
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|825.839.265
|% -1,46
|
|DOHOL
|2,23
|750.325.760
|% 6,19
|
|ODAS
|2,58
|876.259.131
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,53
|415.183.464
|% 5,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4870
|8,5296
|% 0,15
|
|Frank
|7,2041
|7,2475
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-11,18
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.544
|-12,80
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-13,20
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,59
|41,59
|0,32
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