***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 12:32
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar,
12
Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Aruba Networks EMEA İş Ortakları Ödül Töreninde "CERTA Bölgesi Yılın Aruba Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888385
BIST
12:441.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,11
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:447,6414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0474
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:449,0446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0532
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:44462,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,46
|Açılış
|: 462,43
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:42
|SEYKM
|13,97
|13.048.428
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|44.772.419
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.954.246
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|IZTAR
|10,04
|3.819.895
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,79
|1.980.797.166
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,31
|1.941.719.775
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,33
|661.925.087
|% 1,44
|
|PETKM
|4,76
|635.046.182
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,84
|590.659.221
|% 2,53
|
|KRDMD
|4,31
|1.941.719.775
|% 3,86
|
|GARAN
|8,79
|1.980.797.166
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,84
|590.659.221
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|308.818.318
|% 1,60
|
|ODAS
|3,63
|511.511.340
|% -1,09
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6328
|7,6385
|% -0,65
|
|Euro
|9,0288
|9,0387
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,0369
|10,0873
|% -0,24
|
|Frank
|8,3350
|8,3852
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0343
|2,0445
|% -0,51
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|-37,75
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|-18,26
|
|Çeyrek
|739
|756
|-9,14
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|