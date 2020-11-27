***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 12:10
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.11.2020 tarihinde gerçekleşen Aruba İş Ortakları Dijital Etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazandık.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890277
BIST
13:291.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:297,8323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:299,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0386
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:29453,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,40
|Açılış
|: 453,65
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SAFKR
|13,87
|14.882.980
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.444.449
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.281.767
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,42
|1.737.222.503
|% 0,86
|
|KRDMD
|5,24
|1.166.502.734
|% 1,16
|
|PETKM
|4,24
|1.036.167.456
|% 2,66
|
|GUBRF
|52,20
|899.941.857
|% 1,26
|
|TUPRS
|95,15
|685.201.352
|% 1,55
|
|PETKM
|4,24
|1.036.167.456
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,10
|492.692.704
|% 0,96
|
|KRDMD
|5,24
|1.166.502.734
|% 1,16
|
|GARAN
|9,42
|1.737.222.503
|% 0,86
|
|TSKB
|2,57
|404.024.710
|% -3,75
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8307
|7,8323
|% -0,50
|
|Euro
|9,3383
|9,3494
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,3634
|10,4154
|% -1,10
|
|Frank
|8,5539
|8,6054
|% -1,07
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% -1,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-1,85
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|