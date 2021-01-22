***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 13:27
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, 2020 yılında göstermiş olduğu performansıyla Honeywell Elevate 2021 etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903870
BIST
15:041.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:047,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:049,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:04440,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,23
|Açılış
|: 440,93
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:04
|OZRDN
|12,87
|17.019.698
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.453.580
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.269.979
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.520.287
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.546.305
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.287.591.895
|% -2,99
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,30
|857.973.671
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,94
|631.726.093
|% -2,25
|
|HLGYO
|4,13
|619.556.482
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,46
|585.249.936
|% -1,99
|
|TSKB
|1,99
|434.190.293
|% 2,58
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,47
|251.216.070
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,58
|249.307.528
|% -0,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4077
|% 0,54
|
|Euro
|9,0175
|9,0218
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1457
|% 0,04
|
|Frank
|8,3402
|8,3905
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9691
|1,9789
|% 0,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,13
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|-15,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-16,51
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-7,99
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-1,27
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19GEREL
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 826, 380 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 17, 713.00 milyon TL de
-
15:15SNGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 774, 803 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, KOZAL
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -1.66 ) 1, 350