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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2021 12:13



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Armada Bilgisayar, 2020 yılında göstermiş olduğu performansıyla Dell Technologies İş Ortakları Teknoloji Günü Ödül töreninde  "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920399


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