***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 12:13
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, 2020 yılında göstermiş olduğu performansıyla Dell Technologies İş Ortakları Teknoloji Günü Ödül töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920399
BIST
13:261.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.409
13:267,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9969
En Düşük
7,8757
13:269,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,3600
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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En Düşük
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13:26442,34
En Yüksek
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|Açılış
|: 442,34
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:26
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|16,52
|33.257.939
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|50.913.052
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.689.118
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|PEKGY
|2,07
|97.698.976
|% -5,91
|
|KUTPO
|54,10
|51.027.599
|% -4,67
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,13
|1.690.425.067
|% -0,97
|
|SASA
|47,32
|1.024.472.379
|% 0,04
|
|KOZAL
|121,10
|599.588.042
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,71
|511.540.858
|% 0,15
|
|THYAO
|13,02
|483.411.889
|% 0,08
|
|GARAN
|7,13
|1.690.425.067
|% -0,97
|
|SKBNK
|1,20
|144.601.420
|% 0,84
|
|TSKB
|1,43
|145.222.915
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,20
|201.226.796
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,90
|164.378.777
|% -0,52
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9402
|7,9435
|% 0,28
|
|Euro
|9,4247
|9,4455
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,8720
|10,9265
|% 0,58
|
|Frank
|8,4588
|8,5098
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|11,59
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|5,61
|
|Çeyrek
|707
|724
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|-0,96
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