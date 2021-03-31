***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 10:38
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekte (i) çoğunluk pay sahibimiz Aptec Holdings Limited şirketinin kontrol sahibi [Tianjin Tianhai Logistics Management Co., Ltd.] ile (ii) Imola Merger Corporation tarafından bize iletilen açıklamalar yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922063
BIST
11:141.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:148,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:149,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:14451,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ALCAR
|412,60
|29.163.731
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.219.820
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.611.495
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.248.037
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|KRTEK
|18,29
|25.719.289
|% -5,23
|
|GARAN
|6,78
|688.657.483
|% 0,00
|
|SASA
|46,16
|294.763.829
|% 3,82
|
|KOZAL
|117,30
|241.561.415
|% 1,82
|
|FROTO
|194,70
|224.174.881
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,08
|217.111.055
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,20
|126.217.691
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|688.657.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|86.403.340
|% -0,52
|
|TSKB
|1,35
|42.639.911
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|217.111.055
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3077
|8,3148
|% -0,10
|
|Euro
|9,8041
|9,8338
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,4459
|11,5033
|% 0,28
|
|Frank
|8,8287
|8,8818
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2189
|2,2300
|% 0,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,78
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|0,20
|
Seans Raporu
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