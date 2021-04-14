***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 16:54
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2021 ve 6 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Imola Acquisition Corporation'ın (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Armada") dolaylı kontrolüne ve (ii) Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylarına sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı akdedildiği ("İşlem") duyurulmuştu.
Şirketimiz, Türk Rekabet Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 21-20/233-97 sayılı kararı uyarınca söz konusu İşlem'e izin verildiği konusunda Imola Acquisition Corporation tarafından bilgilendirilmiştir. Taraflar, İşlem'e ilişkin diğer ön şartlar ve kapanış işlemlerinin tamamlanması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuata uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928114
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,08
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0864
|8,0912
|% -0,18
|
|Euro
|9,6888
|9,6980
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1303
|11,1862
|% 0,15
|
|Frank
|8,7367
|8,7893
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1522
|2,1630
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,47
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|2,59
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem