***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2021 ve 6 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Imola Acquisition Corporation'ın (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Armada") dolaylı kontrolüne ve (ii) Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylarına sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı akdedildiği ("İşlem") duyurulmuştu.Şirketimiz, Türk Rekabet Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 21-20/233-97 sayılı kararı uyarınca söz konusu İşlem'e izin verildiği konusunda Imola Acquisition Corporation tarafından bilgilendirilmiştir. Taraflar, İşlem'e ilişkin diğer ön şartlar ve kapanış işlemlerinin tamamlanması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuata uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928114BIST