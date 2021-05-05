***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 17:12
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
5 Mayıs 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelik görevinden istifa eden Faik Burhanoğlu'nun istifasının kabulune
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Faik Burhanoğlu'nun yerine,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu uyarınca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'de belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı anlaşılan Yasemin Yücel Karasu'nun toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere,TTK m.363 uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934693
BIST
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|
|UZERB
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|515.291
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|EMNIS
|25,16
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|1.324.175
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|1.044.017.324
|% -1,07
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|1.015.015.866
|% -0,28
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|PETKM
|6,74
|937.441.990
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|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
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|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
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|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3173
|8,3183
|% -0,07
|
|Euro
|9,9751
|9,9928
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,5475
|11,6055
|% 0,22
|
|Frank
|9,0780
|9,1326
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2132
|2,2243
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,26
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|7,08
|7,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,95
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Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem