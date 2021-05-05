***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar5 Mayıs 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelik görevinden istifa eden Faik Burhanoğlu'nun istifasının kabuluneBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Faik Burhanoğlu'nun yerine,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu uyarınca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'de belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı anlaşılan Yasemin Yücel Karasu'nun toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere,TTK m.363 uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934693BIST