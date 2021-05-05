***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesinin akabinde, Aptec Holdings Limited, ilk genel kurulun onayına sunmak üzere Ferenc Lazar, Kris Mees, Desislava Stankova-Bogoeva, Mustafa Güven ve Karel Everaet'i yönetim kurulu üyeleri olarak teklif edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934694BIST