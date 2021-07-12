***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarImola Acquisition Corporation tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: "9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak sahip olduğu Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış, Imola Armada'da dolaylı olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifinde bulunulması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Imola tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile bugün (12 Temmuz 2021) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. Imola, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcıları bilgilendirmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950274BIST