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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2021 15:56



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Imola Acquisition Corporation tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda  yer almaktadır: "9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz 2021  tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak sahip olduğu Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil  ettiği sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış, Imola Armada'da  dolaylı olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi  Tebliği (II-26.1) uyarınca pay alım teklifinde bulunulması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla  hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Imola tarafından Garanti Yatırım Menkul  Kıymetler A.Ş. aracılığı ile bugün (12 Temmuz 2021) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru  yapılmıştır. Imola, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcıları  bilgilendirmeye devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950274


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