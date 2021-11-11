Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 13:34
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Armada Bilgisayar, Cisco İş Ortakları Zirvesi Ödül töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977007


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:421.639
Değişim :  0,89% |  14,46
Açılış :  1.622  
Önceki Kapanış :  1.624  
En Yüksek
1.642 En Düşük
1.621
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 17.067.834 % 10,00  
DOAS 41,52 115.387.929 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.323.887 % 9,94  
ADESE 1,35 65.271.671 % 9,76  
OZRDN 8,40 22.408.073 % 9,09  
daha fazla
13:40 Alış Satış %  
Dolar 9,9409 9,9442 % 1,04  
Euro 11,4033 11,4156 % 1,04  
Sterlin 13,2666 13,3332 % 0,83  
Frank 10,7573 10,8221 % 0,79  
Riyal 2,6418 2,6550 % 0,97  
daha fazla
13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,31  
Altın Gr. 594 594 7,65  
Cumhuriyet 3.926 3.985 54,00  
Tam 3.910 4.008 55,72  
Yarım 1.890 1.939 26,96  
Çeyrek 948 969 13,47  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,29  
Gümüş Gr. 7,97 7,98 0,17  
B. Petrol 82,88 82,88 0,24  
Seans Raporu 13:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru