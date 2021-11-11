***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 13:34
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, Cisco İş Ortakları Zirvesi Ödül töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977007
BIST
13:421.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:429,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:4211,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1150
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:42595,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,97
|Açılış
|: 595,31
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|115.387.929
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.323.887
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|65.271.671
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,40
|22.408.073
|% 9,09
|
|BASGZ
|17,29
|189.339.136
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|87.172.566
|% -9,97
|
|TURGG
|133,00
|20.816.243
|% -8,02
|
|RALYH
|7,55
|72.514.800
|% -5,27
|
|KARYE
|12,79
|18.250.912
|% -5,05
|
|PETKM
|7,71
|3.339.609.631
|% 6,34
|
|GARAN
|10,64
|1.829.364.632
|% -0,84
|
|THYAO
|18,18
|781.179.711
|% 0,28
|
|SASA
|32,72
|728.785.803
|% 2,76
|
|SISE
|9,63
|709.232.377
|% 0,63
|
|PETKM
|7,71
|3.339.609.631
|% 6,34
|
|GARAN
|10,64
|1.829.364.632
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,10
|494.545.937
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,84
|263.237.605
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,48
|637.027.438
|% 2,33
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9409
|9,9442
|% 1,04
|
|Euro
|11,4033
|11,4156
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,2666
|13,3332
|% 0,83
|
|Frank
|10,7573
|10,8221
|% 0,79
|
|Riyal
|2,6418
|2,6550
|% 0,97
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,31
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.985
|54,00
|
|Tam
|3.910
|4.008
|55,72
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,96
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,47
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,17
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,24
|