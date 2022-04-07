***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 11:33
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2021 yılında göstermiş olduğu performansıyla Honeywell Elevate 2022 etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016836
BIST
11:202.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 19,87
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
11:2014,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0460
|Açılış
|: 14,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7530
En Düşük
14,7005
11:2016,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
11:20913,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,07
|Açılış
|: 913,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler11:20
|NATEN
|57,75
|52.180.829
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|103.863.054
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.208.859
|% 9,94
|
|ESEN
|34,42
|114.044.060
|% 9,48
|
|GZNMI
|38,58
|9.408.511
|% -7,61
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GRNYO
|2,26
|327.401
|% -3,42
|
|KAPLM
|58,00
|2.098.776
|% -3,33
|
|SANFM
|30,18
|4.026.990
|% -2,77
|
|ASELS
|26,08
|835.688.951
|% 2,11
|
|THYAO
|34,66
|772.836.816
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,70
|764.907.581
|% 1,49
|
|GARAN
|12,51
|598.791.658
|% 0,81
|
|SASA
|62,70
|573.939.991
|% 2,37
|
|ODAS
|2,11
|335.800.671
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,25
|527.062.224
|% 1,92
|
|HALKB
|5,13
|349.937.842
|% 3,64
|
|AKBNK
|7,87
|478.514.050
|% 2,34
|
|VAKBN
|3,78
|219.526.289
|% 1,89
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7478
|14,7519
|% 0,31
|
|Euro
|16,0666
|16,0810
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2372
|19,3336
|% 0,36
|
|Frank
|15,7530
|15,8479
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,28
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,31
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,11
|