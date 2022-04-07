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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2022 11:33
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 2021 yılında göstermiş olduğu performansıyla  Honeywell Elevate 2022 etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016836


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NATEN 57,75 52.180.829 % 10,00  
CASA 121,20 304.091 % 9,98  
KONKA 16,59 103.863.054 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.208.859 % 9,94  
ESEN 34,42 114.044.060 % 9,48  
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Dolar 14,7478 14,7519 % 0,31  
Euro 16,0666 16,0810 % 0,30  
Sterlin 19,2372 19,3336 % 0,36  
Frank 15,7530 15,8479 % 0,34  
Riyal 3,9209 3,9406 % 0,28  
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Altın Ons 1.927 1.928 2,31  
Altın Gr. 914 914 3,16  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,07  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 -0,04  
B. Petrol 101 101 0,11  
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