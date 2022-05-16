***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 15:57
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2021 yılında göstermiş olduğu performansıyla Dell Technologies İş Ortakları Buluşması Ödül Töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030557
BIST
17:172.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,26
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:1715,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:1716,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1243
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:17906,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,28
|Açılış
|: 906,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.040.592
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.010.191
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.596.601
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.508.220
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.322.186
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.842.704
|% -9,84
|
|GENIL
|18,29
|231.095.032
|% -9,19
|
|SKTAS
|4,01
|24.144.251
|% -7,60
|
|THYAO
|43,06
|3.858.043.048
|% 1,37
|
|GARAN
|14,96
|1.752.047.303
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,49
|1.496.058.591
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,05
|1.411.835.079
|% -3,96
|
|SISE
|19,53
|1.318.333.469
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,66
|900.413.979
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,41
|774.011.778
|% -3,08
|
|GARAN
|14,96
|1.752.047.303
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,13
|127.200.926
|% 3,67
|
|KARSN
|5,43
|553.970.561
|% 1,88
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5612
|15,5666
|% 0,58
|
|Euro
|16,2246
|16,2377
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,0526
|19,1482
|% 0,68
|
|Frank
|15,4388
|15,5318
|% 0,32
|
|Riyal
|4,1389
|4,1596
|% 0,61
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,15
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31YUNSA
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 386 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 02 kaybederek (% -0.46 ) 2, 154
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, MNDRS, MRGYO, EUHOL, UFUK, BAGFS, TMPOL, DAGHL, RHEAG, IMASM
-
17:29
ULUUN, ORGE, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
MAVI, GZNMI, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında