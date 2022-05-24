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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 14:15
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 2021 yılında göstermiş olduğu performansıyla Fortinet Partner SYNC Türkiye 2022 Ödül Töreninde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032061


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MZHLD 51,75 4.149.218 % 8,90  
CASA 119,00 232.015 % 8,18  
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Riyal 4,2781 4,2996 % 1,11  
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Altın Ons 1.856 1.857 3,05  
Altın Gr. 962 962 13,49  
Cumhuriyet 6.395 6.492 118,00  
Tam 6.366 6.526 120,01  
Yarım 3.077 3.157 58,05  
Çeyrek 1.543 1.578 29,03  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 0,09  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 0,20  
B. Petrol 111 111 0,47  
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