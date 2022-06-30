***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Armada Bilgisayar'a , 2021 yılında Dell Technologies tarafından CSG ürün kategorisinde göstermiş olduğu performansıyla EMEA bölgesinde En iyi Büyüme gösteren Dağıtıcı " Best CSG Growth – Armada" ödülü verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040266BIST