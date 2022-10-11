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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 17:08
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılında Palo Alto Networks için göstermiş olduğu performansı ile MEA bölgesinde "2022 Yılının En İyi Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070849


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KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.432.653 % 9,99  
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Riyal 4,9290 4,9538 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 2,56  
Altın Gr. 997 998 0,98  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.717 6.776 -5,00  
Yarım 3.273 3.313 -2,00  
Çeyrek 1.639 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 -0,23  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,15  
B. Petrol 94,81 94,81 -1,38  
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