***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 14:40
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılında VMware için göstermiş olduğu performansı ile "METNA Bölgesi Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077946
BIST
15:294.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 39,07
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:2918,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1325
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:2918,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:29999,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,58
|Açılış
|: 999,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|GUBRF
|162,80
|765.785.912
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.634.158
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.243.715
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,80
|10.891.755.089
|% -2,24
|
|THYAO
|112,90
|10.024.418.792
|% 5,32
|
|EKGYO
|4,97
|5.233.466.948
|% 3,76
|
|ASELS
|36,50
|4.599.644.732
|% 2,36
|
|KRDMD
|13,15
|3.909.817.760
|% -5,05
|
|EKGYO
|4,97
|5.233.466.948
|% 3,76
|
|EREGL
|35,80
|10.891.755.089
|% -2,24
|
|KRDMD
|13,15
|3.909.817.760
|% -5,05
|
|SKBNK
|2,12
|563.706.230
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,21
|2.284.087.681
|% -0,43
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6100
|% 0,72
|
|Euro
|18,6051
|18,6121
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2470
|21,3535
|% 0,14
|
|Frank
|18,6983
|18,8109
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,65
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.690
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,21
|97,21
|-0,71
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42CELHA
Yüzde 9.47 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 146 adet işlem
-
15:39ISSEN
Yüzde 6.12 oranında artışla 64.15 lira fiyatla işlem gören hissede 863, 492 adet işlem
-
15:38DOKTA
Yüzde 5.65 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 191 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 09 artarak (% 1.28 ) 3, 880
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, IHEVA, GUBRF, SMRTG, EGGUB, ALCTL, OTTO, ETILR, GRSEL, SNKRN