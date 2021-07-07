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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.07.2021 08:46



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Imola Acquisition Corporation adına vekaleten Arif Caner Elmas tarafından Şirketimize iletilen dolaylı pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947383


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 4,00  
Altın Gr. 503 503 0,80  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 0,15  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,03  
B. Petrol 74,65 74,65 0,12  
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