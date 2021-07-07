***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2021 08:46
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Imola Acquisition Corporation adına vekaleten Arif Caner Elmas tarafından Şirketimize iletilen dolaylı pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947383
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6602
18:0510,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2433
18:05502,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,65
|40.368.125
|% 23,73
|
|VAKKO
|11,38
|35.029.054
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,87
|12.037.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,53
|155.550.207
|% 0,00
|
|ARDYZ
|52,15
|22.914.301
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,05
|27.681.731
|% 0,00
|
|DOAS
|26,34
|61.666.510
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,41
|14.288.489
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,75
|14.346.619
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% 0,00
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% 0,00
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6754
|8,6794
|% -0,08
|
|Euro
|10,2632
|10,2714
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9319
|11,9917
|% -0,15
|
|Frank
|9,3484
|9,4047
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem