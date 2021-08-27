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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

27.08.2021 20:04



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021, 12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Imola Acquisition Corporation
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
57,7824
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
31/08/2021
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
13/09/2021
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

   Imola Acquisition Corporation tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda  yer almaktadır: Onaylanmış Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Değerleme Raporu Özet Kısmı, Kesinleşen Pay Alım  Teklifi Fiyatı ve Pay Alım Teklifi Tarihleri  9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz  2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucu, Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak  sahip olduğu Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil ettiği  sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış ve Imola Armada'da dolaylı  olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiştir. Imola, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi  Tebliği (II-26.1) uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi  bilgi formunun onaylanmasına yönelik olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile 12  Temmuz 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir. Söz  konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 26 Ağustos 2021 tarih ve 44/1300 sayılı toplantısında olumlu  karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte  olup, ayrıca Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.armada.com.tr) ve zorunlu pay alım  teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  (www.garantibbvayatirim.com.tr) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak, Kurul'un değerlemeye  ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından  hazırlanan ve özet kısmına işbu açıklamanın ekinde yer verilen değerleme raporundaki 1 TL nominal  değerli, 100 adet B grubu Armada payı için fiyat aralığı olan 21,84 TL - 24,44 TL ve zorunlu pay alım  teklifini doğuran işleme ilişkin sözleşmenin imzalandığının kamuya duyurulduğu 31 Mart 2021 tarihinden  önceki altı aylık dönem içinde 1 TL nominal değerli, 100 adet B grubu Armada payı için hesaplanan günlük  düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının olan 57,7824 TL'den yüksek olanı  şeklinde belirlenerek 57,7824 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır ve 13 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960868


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