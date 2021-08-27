***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021, 12.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıArmada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiImola Acquisition CorporationPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)57,7824Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi31/08/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi13/09/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarImola Acquisition Corporation tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: Onaylanmış Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Değerleme Raporu Özet Kısmı, Kesinleşen Pay Alım Teklifi Fiyatı ve Pay Alım Teklifi Tarihleri 9 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ve birleşme planı tahtında öngörülen işlem 2 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucu, Imola Acquisition Corporation'ın ("Imola"), dolaylı olarak sahip olduğu Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Armada") paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış ve Imola Armada'da dolaylı olarak yönetim kontrolü sahibi haline gelmiştir. Imola, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına yönelik olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile 12 Temmuz 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 26 Ağustos 2021 tarih ve 44/1300 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, ayrıca Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.armada.com.tr) ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak, Kurul'un değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve özet kısmına işbu açıklamanın ekinde yer verilen değerleme raporundaki 1 TL nominal değerli, 100 adet B grubu Armada payı için fiyat aralığı olan 21,84 TL - 24,44 TL ve zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin sözleşmenin imzalandığının kamuya duyurulduğu 31 Mart 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde 1 TL nominal değerli, 100 adet B grubu Armada payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının olan 57,7824 TL'den yüksek olanı şeklinde belirlenerek 57,7824 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır ve 13 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960868BIST