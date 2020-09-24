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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Amr Ali Baghdadi Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Ingram Micro Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Krishnan Laksman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Finans Direktörlüğü Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Faik Burhanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetim Komitesi Üyeliği
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876447


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HURGZ 2,20 7.885.315 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.139.286 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
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Tam 3.025 3.103 -42,21  
Yarım 1.462 1.501 -20,43  
Çeyrek 733 751 -10,21  
Gümüş.Ons 21,96 21,99 -0,80  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 -0,19  
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