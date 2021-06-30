***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaraporlama.tr@ingrammicro.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilKRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilKarel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan YardımcısıYASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan YardımcısıDESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945080BIST