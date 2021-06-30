***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2021 15:35
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
KRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı
YASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945080
BIST
16:531.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:538,6772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0567
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:5310,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0862
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:53490,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,10
|Açılış
|: 490,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:53
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.751
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|186.474.242
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.078.572
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.595.539
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,98
|6.702.467
|% -7,79
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|1.058.133.794
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|686.962.760
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,15
|633.049.932
|% 2,34
|
|SASA
|27,46
|376.113.876
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|361.732.971
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|286.246.047
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|303.824.957
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.058.133.794
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|361.732.971
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|69.113.897
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6745
|8,6772
|% -0,65
|
|Euro
|10,3051
|10,3114
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,9525
|12,0125
|% -0,83
|
|Frank
|9,3417
|9,3980
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,76
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|-13,78
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,67
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,44
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:03VANGD
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 025 adet işlem
-
17:02YESIL
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 894 adet işlem
-
17:01ARSAN
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 233, 065 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 211
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, GEDIK, SELVA, PKENT, AVGYO, FADE