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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.09.2021 15:10



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA SULHİ GÜVEN GENEL MÜDÜR 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.com
KÜRŞAD ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.com
FIRAT DERNEK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.com
BETÜL AKOVA FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜ 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY LİSANSI 113511




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963150


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YEOTK 35,42 55.312.097 % 10,00  
PENTA 111,10 15.247.476 % 10,00  
ISGSY 9,04 188.253.932 % 9,98  
TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
ORCAY 15,76 87.560.880 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4602 8,4618 % 0,29  
Euro 9,9995 10,0249 % 0,32  
Sterlin 11,6814 11,7400 % 0,34  
Frank 9,1899 9,2452 % 0,24  
Riyal 2,2519 2,2631 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -6,86  
Altın Gr. 487 487 0,26  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -7,00  
Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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