***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMUSTAFA SULHİ GÜVEN GENEL MÜDÜR 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.comKÜRŞAD ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.comFIRAT DERNEK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.comBETÜL AKOVA FİNANSAL RAPORLAMA ve İÇ DENETİM MÜDÜRÜ 0212 467 38 00 raporlama.tr@ingrammicro.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY LİSANSI 113511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963150BIST