***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2021 11:42
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
KRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
YASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977686
BIST
13:021.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,01
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:0210,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:0211,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:02599,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,61
|Açılış
|: 599,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:02
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|151.226.367
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|508.635
|% 9,88
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|OYLUM
|8,76
|27.117.316
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,78
|86.140.288
|% -9,40
|
|ADESE
|1,11
|380.969.352
|% -9,02
|
|PENTA
|183,60
|11.657.260
|% -5,99
|
|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
|
|THYAO
|18,11
|1.486.020.140
|% 1,63
|
|PETKM
|7,88
|1.264.962.517
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|YKBNK
|3,39
|912.486.486
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|872.054.881
|% 3,45
|
|ADESE
|1,11
|380.969.352
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,22
|403.922.729
|% 6,09
|
|TSKB
|1,68
|534.541.887
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,39
|912.486.486
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,96
|1.124.720.041
|% 9,78
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9999
|10,0033
|% 0,04
|
|Euro
|11,4508
|11,4548
|% 0,02
|
|Sterlin
|13,3824
|13,4495
|% 0,01
|
|Frank
|10,8306
|10,8958
|% 0,11
|
|Riyal
|2,6606
|2,6740
|% 0,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-2,99
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.941
|4.040
|-1,95
|
|Yarım
|1.905
|1.954
|-0,94
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|-0,98
|