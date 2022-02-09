***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2022 19:21
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli CEE Bölge Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Yoktur Bağımsız Üye Değil
KRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.02.2016 İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
YASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Akademisyen-Danışman Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000743
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
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2.053
En Düşük
1.992
18:0513,4873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0278
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0687
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4711
En Düşük
15,3080
18:05796,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,20
|Açılış
|: 796,04
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,75
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4847
|13,4953
|% -0,15
|
|Euro
|15,3827
|15,3983
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,2775
|18,3691
|% 0,08
|
|Frank
|14,5060
|14,5934
|% -0,10
|
|Riyal
|3,5840
|3,6020
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|6,85
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında