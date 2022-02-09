Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2022 19:21
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERENC ZOLTAN LAZAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli CEE Bölge Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Yoktur Bağımsız Üye Değil
KRIS EMILE P. MEES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.02.2016 İcrada Görevli Değil Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
YASEMİN YÜCEL KARASU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Akademisyen-Danışman Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2020 İcrada Görevli Değil Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000743


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.051
Değişim :  0,61% |  12,38
Açılış :  2.023  
Önceki Kapanış :  2.039  
En Yüksek
2.053 En Düşük
1.992
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,80 13.302.012 % 9,99  
INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
GMTAS 2,78 9.101.709 % 9,88  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4847 13,4953 % -0,15  
Euro 15,3827 15,3983 % -0,43  
Sterlin 18,2775 18,3691 % 0,08  
Frank 14,5060 14,5934 % -0,10  
Riyal 3,5840 3,6020 % -0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 6,85  
Altın Gr. 795 796 1,71  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 0,02  
Gümüş Gr. 10,07 10,08 -0,01  
B. Petrol 93,23 93,23 1,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru