***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziOrta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No :10/B Bayrampaşa / İstanbulYeni Şirket MerkeziAyazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2b Blok No : 3k İç Kapı No : 21 Sarıyer / İstanbulDeğişiklik Tarihi27/10/2022AçıklamalarŞirketimizin merkez adresi Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2b Blok No : 3k İç Kapı No : 21 Sarıyer / İstanbul olarak değişmiş olup,adres değişikliği 27.10.2022 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074931BIST