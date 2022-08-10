***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2022 19:03
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2022 Ocak - Haziran dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, ara dönem özet konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 30.06.2022 tarihli ara dönem özet konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem özet konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla,
Mustafa Sulhi Güven Ali Murat Sevi Yasemin Yücel Karasu Genel Müdür Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054357
BIST
18:052.868
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|Değişim
|: 1,37%
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1.033,46
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
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|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9317
|17,9362
|% -0,01
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|Euro
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|18,5734
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,8311
|21,9406
|% -0,02
|
|Frank
|18,9872
|19,1015
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7640
|4,7878
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.789
|1.791
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.907
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.366
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,17
|