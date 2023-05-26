***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
26.05.2023 16:46
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/05/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirket unvanımızın INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi kararı 26.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154142
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0478
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0485
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9696
|19,9757
|% 0,24
|
|Euro
|21,3736
|21,3794
|% -0,23
|
|Sterlin
|24,5418
|24,6649
|% 0,21
|
|Frank
|21,9250
|22,0571
|% 0,03
|
|Riyal
|5,3088
|5,3354
|% 0,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|0,21
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|2,63
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.477
|4.701
|119,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.336
|45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|0,79
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem