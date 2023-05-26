***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanINGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/05/2023AçıklamalarŞirketimizin 19.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirket unvanımızın INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi kararı 26.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154142BIST