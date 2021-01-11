***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.01.2021 13:40
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ruckus Networks
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Commscope çatısı altında yer alan network ürünleri markası Ruckus ile distibütörlük anlaşması imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899752
BIST
13:461.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:467,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0649
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:469,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:466,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler13:44
|YAPRK
|88,55
|17.425.200
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.233.279
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.274.773
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|123,00
|1.927.645.323
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|717.079.364
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,10
|621.419.691
|% 4,40
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.227.524
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|460.101.259
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|182.987.169
|% 0,00
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4339
|% 0,82
|
|Euro
|9,0396
|9,0513
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0531
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3691
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|