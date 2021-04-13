***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMcAfee Corp.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıYokturVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıYokturİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYokturYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna katkısı hedeflenmektedirAçıklamalarŞirketimiz, Siber güvenlik markası McAfee ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927103BIST