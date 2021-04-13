***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.04.2021 10:13
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
McAfee Corp.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz, Siber güvenlik markası McAfee ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927103
BIST
10:371.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.373
10:378,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:379,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:37453,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 453,22
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MTRKS
|49,56
|3.653.910
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|432.635
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.700.298
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.058.499
|% 9,96
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|298.993
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|VANGD
|6,94
|1.656.507
|% -9,52
|
|KRTEK
|16,80
|10.643.801
|% -9,39
|
|BJKAS
|13,51
|241.107.328
|% 9,93
|
|FENER
|33,96
|190.520.732
|% 8,50
|
|EREGL
|16,60
|150.198.688
|% 1,22
|
|KOZAL
|113,80
|146.066.100
|% 1,70
|
|NTGAZ
|14,43
|132.383.855
|% -3,02
|
|EKGYO
|1,80
|81.531.500
|% -1,10
|
|TSKB
|1,33
|33.759.140
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,07
|45.189.681
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|64.967.891
|% 0,65
|
|GSRAY
|3,48
|66.775.324
|% -1,69
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1521
|8,1563
|% 0,08
|
|Euro
|9,7093
|9,7174
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1945
|11,2506
|% 0,25
|
|Frank
|8,7914
|8,8444
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1687
|2,1796
|% 0,11
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,41
|