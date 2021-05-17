***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.05.2021 10:33
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
UiPath Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, kurumsal otomasyon yazılım şirketi UiPath ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936487
BIST
14:511.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:518,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
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8,4544
En Düşük
8,3102
14:5110,1810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0899
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,2739
En Düşük
10,0998
14:51497,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,06
|Açılış
|: 497,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:51
|INVEO
|137,50
|71.650.107
|% 10,00
|
|NTGAZ
|9,90
|25.689.686
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.697.385
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,47
|222.998.030
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,92
|146.097.255
|% -7,72
|
|IHGZT
|1,50
|7.915.309
|% -7,41
|
|TGSAS
|15,33
|12.933.833
|% -6,98
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|EREGL
|19,67
|849.917.241
|% -1,60
|
|GARAN
|7,84
|731.116.857
|% 2,08
|
|THYAO
|13,44
|513.373.982
|% 0,37
|
|PETKM
|6,31
|464.081.258
|% -1,56
|
|KOZAL
|128,30
|449.896.074
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,89
|226.579.249
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,12
|218.505.333
|% 0,47
|
|GARAN
|7,84
|731.116.857
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,35
|300.352.450
|% -5,37
|
|KARSN
|4,51
|333.447.644
|% 3,44
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3654
|8,3681
|% -1,03
|
|Euro
|10,1733
|10,1810
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,7556
|11,8145
|% -1,08
|
|Frank
|9,2464
|9,3021
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2237
|2,2348
|% -1,08
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|4,12
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,55
|68,55
|-0,16
|
Seans Raporu
14:51
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15:04BRSAN
Yüzde 5.16 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 941 adet işlem
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15:03XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 9, 810.00 milyon TL de
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15:03GLYHO
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 051, 552 adet işlem
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15:01JANTS
Yüzde 7.49 oranında artışla 71.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 288, 482 adet işlem
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14:59VAKKO
Yüzde 6.65 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 787, 381 adet işlem