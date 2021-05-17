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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.05.2021 10:33



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
UiPath Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz, kurumsal otomasyon yazılım şirketi UiPath ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936487


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