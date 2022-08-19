***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.08.2022 12:05
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Picus Bilişim Güvenlik Ticaret Anonim Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar
Siber ihlal ve saldırı simülasyonunda öncü Picus Security ile distribütörlük anlaşmamız imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057049
BIST
12:143.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,00
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:1418,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:1418,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:141.020,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.020,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:12
|HKTM
|13,31
|928.359
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.284.675
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.421.232
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|329.119.726
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,19
|8.984.644
|% -8,43
|
|ALCTL
|31,80
|45.780.053
|% -8,41
|
|LKMNH
|17,00
|12.323.723
|% -7,66
|
|DENGE
|2,25
|38.765.837
|% -7,41
|
|THYAO
|69,15
|2.265.888.943
|% -0,72
|
|SISE
|25,52
|1.891.410.802
|% 0,08
|
|EREGL
|30,10
|1.401.764.088
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,19
|1.330.159.517
|% 3,74
|
|TUPRS
|334,00
|1.187.567.583
|% 1,52
|
|YKBNK
|5,75
|1.054.480.849
|% -2,71
|
|EKGYO
|3,62
|470.316.452
|% -0,55
|
|KRDMD
|12,19
|1.330.159.517
|% 3,74
|
|ISCTR
|6,88
|752.789.698
|% -1,71
|
|ALBRK
|1,93
|207.931.922
|% -1,53
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0964
|18,1023
|% 0,13
|
|Euro
|18,2531
|18,2660
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,4584
|21,5660
|% -0,16
|
|Frank
|18,8368
|18,9503
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-37,00
|
|Tam
|6.851
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.338
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|-1,09
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27HATEK
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 220, 884 adet işlem
-
12:24EMKEL
Yüzde 4.01 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 310 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 44 artarak (% 0.09 ) 2, 684
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, DIRIT, AZTEK, SEYKM, OYLUM