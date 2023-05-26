***ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ARMDA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ticaret unvanının INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 29/05/2023 tarihinden itibaren INGRAM BILISIM olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154205BIST