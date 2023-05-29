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***ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

29.05.2023 16:14
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [ARMDA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş.
Eski Bülten Adı
INGRAM BILISIM
Yeni Bülten Adı
INGRAM BILISIM
Eski Kod
ARMDA
Yeni Kod
INGRM
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/06/2023
Açıklamalar

Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin mevcut "ARMDA" işlem kodu 01/06/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INGRM" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154361


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Tam 8.909 9.154 -219,78  
Yarım 4.367 4.549 -33,00  
Çeyrek 2.190 2.275 -16,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 -0,14  
Gümüş Gr. 14,97 14,99 0,00  
B. Petrol 77,08 77,08 0,10  
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