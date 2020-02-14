***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:08
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818980
BIST
11:10121.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 791,41
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:106,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:106,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:10307,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,80
|Açılış
|: 307,07
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,16
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,74
|277.586.593
|% 14,17
|
|ISYAT
|2,95
|59.451.835
|% 13,46
|
|ARDYZ
|17,63
|127.592.667
|% 11,58
|
|GLBMD
|3,33
|7.320.932
|% 10,26
|
|SAYAS
|4,07
|6.541.246
|% 10,00
|
|TUKAS
|12,25
|1.703.831
|% -19,72
|
|OZBAL
|2,44
|6.398.650
|% -6,87
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|KLMSN
|21,42
|20.573.992
|% -5,31
|
|THYAO
|15,01
|467.193.701
|% 0,13
|
|GSRAY
|2,74
|277.586.593
|% 14,17
|
|PETKM
|4,13
|250.180.917
|% 1,23
|
|SISE
|5,57
|236.558.466
|% 2,77
|
|ISGYO
|2,17
|221.696.796
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,74
|277.586.593
|% 14,17
|
|ISGYO
|2,17
|221.696.796
|% 4,83
|
|CEMAS
|1,26
|113.633.937
|% 4,13
|
|PETKM
|4,13
|250.180.917
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,92
|163.148.301
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8907
|7,9303
|% 0,38
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,61
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,39
|56,39
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 121, 310 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 3, 640.00 milyon TL de
-
11:23GEDIK
Yüzde 4.68 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 412, 392 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TAVHL, PGSUS
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TTKOM, VAKBN
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 952, 85 artarak (% 0.84 ) 114, 913