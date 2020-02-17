***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:32
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819385
BIST
14:16120.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 789,06
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:166,0446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:166,5536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:16307,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,98
|Açılış
|: 307,11
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|599.180.558
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,40
|188.439.556
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,82
|44.316.604
|% 14,86
|
|OSTIM
|2,48
|103.639.216
|% 10,71
|
|PRKAB
|4,95
|33.640.991
|% 10,49
|
|ARDYZ
|16,18
|29.483.803
|% -10,11
|
|ERBOS
|24,94
|14.010.545
|% -9,24
|
|ARSAN
|4,88
|3.400.902
|% -8,10
|
|QNBFB
|49,00
|1.141.918
|% -7,28
|
|HUBVC
|40,16
|39.003.184
|% -6,99
|
|THYAO
|15,25
|1.077.775.706
|% 2,42
|
|ASELS
|29,84
|1.066.724.264
|% 2,61
|
|GSRAY
|3,40
|599.180.558
|% 18,06
|
|ODAS
|2,24
|526.571.968
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|357.180.046
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|526.571.968
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,40
|599.180.558
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,98
|254.996.301
|% 3,47
|
|KARSN
|1,93
|167.867.362
|% -2,03
|
|PETKM
|4,16
|357.180.046
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8423
|7,8816
|% -0,43
|
|Frank
|6,1302
|6,1672
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6065
|1,6146
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,83
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
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