***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 12:32
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819412
BIST
13:04121.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 992,94
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.194
En Düşük
120.561
13:046,0434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:046,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:04307,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,85
|Açılış
|: 307,23
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,39
|556.298.346
|% 17,71
|
|TSPOR
|5,37
|153.022.121
|% 15,24
|
|KUTPO
|10,62
|25.682.417
|% 12,74
|
|OSTIM
|2,46
|94.178.171
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|49.898
|% 9,65
|
|QNBFB
|48,00
|956.679
|% -9,18
|
|ERBOS
|25,02
|12.957.999
|% -8,95
|
|ARDYZ
|16,40
|28.346.761
|% -8,89
|
|KRTEK
|3,39
|2.410.198
|% -7,38
|
|HUBVC
|40,30
|34.985.153
|% -6,67
|
|ASELS
|30,14
|910.149.721
|% 3,65
|
|THYAO
|15,13
|592.388.324
|% 1,61
|
|GSRAY
|3,39
|556.298.346
|% 17,71
|
|ODAS
|2,23
|458.073.136
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|327.496.681
|% 0,24
|
|ODAS
|2,23
|458.073.136
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,39
|556.298.346
|% 17,71
|
|PETKM
|4,16
|327.496.681
|% 0,24
|
|BJKAS
|3,00
|226.861.680
|% 4,17
|
|KARSN
|1,94
|148.176.710
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8592
|7,8987
|% -0,22
|
|Frank
|6,1327
|6,1696
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6066
|1,6147
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,50
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-5,97
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,89
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|0,08
|