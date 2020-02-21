***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:02
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820694
BIST
10:06114.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.142,16
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.477
10:066,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:066,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5982
En Düşük
6,5655
10:06320,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,77
|Açılış
|: 320,49
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,74
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|MRDIN
|5,80
|11.105.511
|% 12,40
|
|DGGYO
|6,33
|1.697.775
|% 11,25
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|ADNAC
|2,06
|4.595.127
|% 7,85
|
|TSPOR
|5,07
|14.139.096
|% -18,62
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,22
|57.040.278
|% -1,04
|
|ASELS
|28,32
|41.485.865
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,68
|35.831.875
|% -1,11
|
|MIPAZ
|3,51
|18.008.088
|% -1,40
|
|ODAS
|2,01
|16.912.735
|% -1,95
|
|KRDMD
|2,68
|35.831.875
|% -1,11
|
|ODAS
|2,01
|16.912.735
|% -1,95
|
|CEMAS
|1,20
|9.528.420
|% -2,44
|
|IHLAS
|0,78
|4.065.387
|% -1,27
|
|MIPAZ
|3,51
|18.008.088
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8520
|7,8913
|% 0,21
|
|Frank
|6,1891
|6,2264
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6240
|1,6322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,66
|
|Altın Gr.
|320
|321
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|-0,62
|
Seans Raporu
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1111, 23 kaybederek (% -0.80 ) 137, 696
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10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, KRDMD, ODAS
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10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TSPOR, IZMDC
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10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RALYH, ISATR
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10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD