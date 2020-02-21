***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:30
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820729
BIST
10:54115.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 33,26
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
10:546,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:546,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5655
10:54321,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,28
|Açılış
|: 321,00
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|MRDIN
|5,90
|44.029.927
|% 14,34
|
|DGGYO
|6,38
|8.075.823
|% 12,13
|
|UNYEC
|5,30
|5.853.855
|% 10,88
|
|BOLUC
|4,71
|22.022.675
|% 10,82
|
|TSPOR
|4,99
|35.335.768
|% -19,90
|
|GSRAY
|2,70
|31.943.537
|% -13,46
|
|IZMDC
|9,54
|95.751
|% -12,72
|
|ARMDA
|17,00
|81.488
|% -12,51
|
|MIPAZ
|3,16
|37.218.561
|% -11,24
|
|THYAO
|14,30
|287.683.151
|% -0,49
|
|ASELS
|28,54
|232.015.462
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,70
|122.302.573
|% -0,37
|
|ODAS
|2,06
|100.026.497
|% 0,49
|
|PETKM
|3,92
|93.451.200
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,52
|76.973.913
|% -0,65
|
|ODAS
|2,06
|100.026.497
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,70
|122.302.573
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,24
|54.959.131
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,18
|43.786.048
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8527
|7,8921
|% 0,22
|
|Frank
|6,1931
|6,2304
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,23
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
|