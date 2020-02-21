***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:58
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820756
BIST
12:04115.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 154,44
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
12:046,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:046,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:04320,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,83
|Açılış
|: 320,55
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,43
|11.038.877
|% 13,01
|
|HUBVC
|30,90
|36.856.895
|% 9,42
|
|MRDIN
|5,60
|65.005.621
|% 8,53
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,06
|87.413.662
|% -14,04
|
|HATEK
|8,33
|6.025.844
|% -10,14
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,30
|493.996.701
|% -0,49
|
|ASELS
|28,56
|438.812.494
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,70
|176.651.233
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|170.631.664
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,70
|168.327.185
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,52
|130.296.021
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,26
|103.282.321
|% 2,44
|
|ODAS
|2,09
|170.631.664
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,19
|82.762.106
|% 0,85
|
|ALBRK
|1,50
|101.734.655
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8669
|7,9064
|% 0,40
|
|Frank
|6,2028
|6,2401
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6242
|1,6324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,87
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|28,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|29,06
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|14,06
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,64
|
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